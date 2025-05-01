В Лионе поизошли столкновения манифестантов с полицией

16:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Столкновения манифестантов с полицией произошли на первомайской демонстрации в Лионе. Об этом сообщила префектура региона Овернь — Рона-Альпы на своей странице в соцсети X.



«Несколько десятков агрессивно настроенных лиц в масках предприняли попытку разгромить две торговые точки, — отмечается в тексте. — Они также забрасывали стражей порядка различными предметами».



В ведомстве сообщили, что полиция разогнала хулиганов. По информации региональной газеты Le Progrès, правоохранители применили слезоточивый газ.



