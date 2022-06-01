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Финляндия присоединилась к США в сфере переманивания ученых РФ — глава РАН

15:12 01.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Финляндия вслед за США объявила о создании благоприятных условий для переезда в эту страну российских ученых, работающих по важнейшим направлениям науки. Об этом сообщил в среду президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев в ходе общего собрания членов РАН.

«Если говорить о серьезных проблемах, которые в последнее время перед нами стоят, хочу остановиться на вопросе, связанном с нашей кадровой политикой. Мы все знаем заявления [президента США Джо] Байдена о благоприятствующем статусе для российских ученых, работающих в критических направлениях, которые готовы будут переехать в США. Более того, даже наши ближайшие коллеги, недавно видел информацию относительно Финляндии, там тоже принята программа переманивания российских ученых в Финляндию», — сказал Сергеев.

Глава РАН добавил, что, имея в виду ту негативную ситуацию, которая складывается в IT-секторе, когда под давлением зарубежных компаний, которые были заказчиками разных цифровых услуг в России, достаточно много представителей IT-отрасли уехало из страны, нельзя допустить аналогичной ситуации с российскими учеными.

«Я хотел бы попросить обратить внимание, поскольку вытягивающая „мозги“ сила будет только увеличиваться, и нам нужно противостоять этому. Мы обратились в правительство, чтобы на весь научно-технический сектор были распространены льготы, которые сейчас идут на IT- сектор, мы понимаем, что без увеличения финансирования решать эту задачу будет сложно», — добавил глава РАН.

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