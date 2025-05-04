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НОВОСТИ

Председатель КНР посетит Россию с официальным визитом 7-10 мая

10:25 04.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель КНР Си Цзиньпин 7–10 мая посетит с официальным визитом Россию по приглашению президента Владимира Путина, сообщает пресс-служба Кремля.

Си Цзиньпин примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«В ходе переговоров будут обсуждены основные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также актуальные проблемы международной и региональной повестки дня. Планируется подписание целого ряда двусторонних межправительственных и межведомственных документов», — указали в пресс-службе.

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