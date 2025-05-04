Космодром Маска Starbase в Техасе получит статус города

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Космодром Starbase («Старбейз») предпринимателя, куратора ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) Илона Маска будет наделен статусом города. Об этом сообщил в субботу телеканал NBC по итогам голосования, которое состоялось в округе Кэмерон (штат Техас).

В голосовании приняли участие люди, проживающие в непосредственной близости к космодрому. Уже известно, что за создание в Техасе нового города высказались 173 человека, против — 4. Подсчет голосов еще продолжается. Для победы Маску необходимо было заручиться поддержкой 143 человек.