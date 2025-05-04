Космодром Маска Starbase в Техасе получит статус города
09:15 04.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Космодром Starbase («Старбейз») предпринимателя, куратора ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) Илона Маска будет наделен статусом города. Об этом сообщил в субботу телеканал NBC по итогам голосования, которое состоялось в округе Кэмерон (штат Техас).
В голосовании приняли участие люди, проживающие в непосредственной близости к космодрому. Уже известно, что за создание в Техасе нового города высказались 173 человека, против — 4. Подсчет голосов еще продолжается. Для победы Маску необходимо было заручиться поддержкой 143 человек.
НОВОСТИ
- 10:00 04.05.2025
- По заказу Bild проведен опрос относительно запрета в ФРГ партии «Альтернатива для Германии»
- 09:30 04.05.2025
- Синоптики прогнозируют грозу и сильный ветер в Москве в воскресенье, 4 мая
- 09:00 04.05.2025
- Эксперты WP рассказали о вероятных трудностях реализации сделки по недрам между США Украиной
- 21:00 03.05.2025
- У Берегов Шотландии начались крупномасштабные учения НАТО с участием десяти стран
- 20:00 03.05.2025
- В результате ночной атаки ВСУ на Новороссийск повреждены 95 квартир - глава администрации города
- 19:45 03.05.2025
- В Европе думают над созданием собственного истребителя шестого поколения - СМИ
- 18:45 03.05.2025
- Глава МВД США сообщил, что в Америке может случиться блэкаут как в Испании уже этим летом
- 18:15 03.05.2025
- The Washington Post рассказала, чем Уолтц разозлил Трампа
- 16:00 03.05.2025
- Президент Сербии помещен в военный госпиталь
- 15:50 03.05.2025
- Двусмысленные заявления Киева в качестве ответа на инициативу России неуместны - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать