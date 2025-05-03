В результате ночной атаки ВСУ на Новороссийск повреждены 95 квартир - глава администрации города
20:00 03.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Повреждения обнаружили в 95 квартирах в Новороссийске Краснодарского края в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи беспилотников, две квартиры в многоквартирном доме полностью разрушены. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Кравченко в своем телеграм-канале.
«В Восточном районе выбиты стекла в 22 квартирах. <…> В Центральном районе в ЖК „Аврора“ по Мысхакскому шоссе проверено 72 квартиры. 31 пострадала: выбиты стеклопакеты, поврежден фасад дома и частично имущество одной из квартир. В многоквартирном доме на улице Суворовской полностью разрушены две квартиры. Еще в двух взрывом задело стены и имущество жильцов. Обследованы 63 квартиры, из которых 42 повреждены», — говорится в сообщении.
Кравченко отметил, что в Новороссийском и Приморском внутригородских районах повреждений инфраструктуры и жилых домов нет. Обследование территории продолжается.
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