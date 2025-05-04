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Синоптики прогнозируют грозу и сильный ветер в Москве в воскресенье, 4 мая

09:30 04.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Теплая, но дождливая и ветреная погода прогнозируется в Москве перед началом рабочей недели. Температура днем будет стремиться к двадцатиградусной отметке, однако в столице пройдут сильные дожди с грозой, порывы ветра составят 15-17 м/с, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В воскресенье в Московском регионе будет теплая и дождливая погода. Температура днем составит плюс 17-19 градусов, что примерно на градус выше нормы. Утром будет малооблачно, однако после 12 часов к столице подойдет фронтальный раздел и пойдет дождь, местами сильный. И даже есть условия для грозовой деятельности, ветер может усиливаться до 17 м/с», — сказал он.

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