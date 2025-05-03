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НОВОСТИ

У Берегов Шотландии начались крупномасштабные учения НАТО с участием десяти стран

21:00 03.05.2025 Источник: Интерфакс

Североатлантический альянс в субботу начал крупномасштабные военно-морские учения Formidable Shield 2025 по противоракетной и противовоздушной обороне у западных берегов Шотландии, сообщил 6-й оперативный флот США.

В ходе учений, которые также пройдут вблизи Норвегии, будут отрабатываться действий кораблей и самолетов по защите стран НАТО от различных типов баллистических и крылатых ракет. Они будут включать стрельбы кораблей по ракетам-мишеням.

В маневрах, которые продляться до 23 мая, принимают участие 16 кораблей, 25 боевых самолетов и 3 тыс. военнослужащих из 10 стран-членов НАТО, в том числе США, Великобритании, Франции, Италии, Норвегии, Испании, Дании, Бельгии, Нидерландов и Канады.

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