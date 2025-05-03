В Европе думают над созданием собственного истребителя шестого поколения - СМИ
19:45 03.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Неуверенность в поставках истребителей пятого поколения F-35 из США побуждает европейские страны активнее заниматься собственными программами по разработке истребителя шестого поколения. Об этом сообщил журнал Newsweek со ссылкой на неназванного европейского чиновника.
По его словам, все больше европейских стран — участниц НАТО интересуются созданием военного самолета нового поколения и готовы способствовать работам в этом направлении. Это связано с «сомнениями вокруг американских F-35», вызванных в том числе критикой президента США Дональда Трампа в адрес НАТО. Создание собственного истребителя шестого поколения позволит Европе «дистанцироваться от прихотей Вашингтона», отмечает издание.
Европа хочет по возможности снизить свою зависимость от США, но не стремится к полному отказу от импорта американских вооружений, добавил собеседник журнала.
НОВОСТИ
- 20:00 03.05.2025
- В результате ночной атаки ВСУ на Новороссийск повреждены 95 квартир - глава администрации города
- 18:45 03.05.2025
- Глава МВД США сообщил, что в Америке может случиться блэкаут как в Испании уже этим летом
- 18:15 03.05.2025
- The Washington Post рассказала, чем Уолтц разозлил Трампа
- 16:00 03.05.2025
- Президент Сербии помещен в военный госпиталь
- 15:50 03.05.2025
- Двусмысленные заявления Киева в качестве ответа на инициативу России неуместны - Песков
- 15:26 03.05.2025
- Предлагая майское перемирие, Россия проверяет Украину на готовность к переговорам - Песков
- 11:30 03.05.2025
- Президенту Сербии пришлось завершить визит в США досрочно по состоянию здоровья
- 11:15 03.05.2025
- В «ответ на угрозы» Польша начинает «операцию» в Балтийском море
- 11:00 03.05.2025
- Запрет на ввоз и транзит всех товаров из Пакистана вводится властями Индии
- 10:35 03.05.2025
- У США может вскоре появится новая Национальная оборонная стратегия
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать