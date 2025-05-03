В Европе думают над созданием собственного истребителя шестого поколения - СМИ

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неуверенность в поставках истребителей пятого поколения F-35 из США побуждает европейские страны активнее заниматься собственными программами по разработке истребителя шестого поколения. Об этом сообщил журнал Newsweek со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

По его словам, все больше европейских стран — участниц НАТО интересуются созданием военного самолета нового поколения и готовы способствовать работам в этом направлении. Это связано с «сомнениями вокруг американских F-35», вызванных в том числе критикой президента США Дональда Трампа в адрес НАТО. Создание собственного истребителя шестого поколения позволит Европе «дистанцироваться от прихотей Вашингтона», отмечает издание.

Европа хочет по возможности снизить свою зависимость от США, но не стремится к полному отказу от импорта американских вооружений, добавил собеседник журнала.