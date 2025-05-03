0
0
77
НОВОСТИ

В Европе думают над созданием собственного истребителя шестого поколения - СМИ

19:45 03.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неуверенность в поставках истребителей пятого поколения F-35 из США побуждает европейские страны активнее заниматься собственными программами по разработке истребителя шестого поколения. Об этом сообщил журнал Newsweek со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

По его словам, все больше европейских стран — участниц НАТО интересуются созданием военного самолета нового поколения и готовы способствовать работам в этом направлении. Это связано с «сомнениями вокруг американских F-35», вызванных в том числе критикой президента США Дональда Трампа в адрес НАТО. Создание собственного истребителя шестого поколения позволит Европе «дистанцироваться от прихотей Вашингтона», отмечает издание.

Европа хочет по возможности снизить свою зависимость от США, но не стремится к полному отказу от импорта американских вооружений, добавил собеседник журнала.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:00 03.05.2025
В результате ночной атаки ВСУ на Новороссийск повреждены 95 квартир - глава администрации города
0
129
18:45 03.05.2025
Глава МВД США сообщил, что в Америке может случиться блэкаут как в Испании уже этим летом
0
237
18:15 03.05.2025
The Washington Post рассказала, чем Уолтц разозлил Трампа
0
335
16:00 03.05.2025
Президент Сербии помещен в военный госпиталь
0
486
15:50 03.05.2025
Двусмысленные заявления Киева в качестве ответа на инициативу России неуместны - Песков
0
459
15:26 03.05.2025
Предлагая майское перемирие, Россия проверяет Украину на готовность к переговорам - Песков
0
395
11:30 03.05.2025
Президенту Сербии пришлось завершить визит в США досрочно по состоянию здоровья
0
659
11:15 03.05.2025
В «ответ на угрозы» Польша начинает «операцию» в Балтийском море
0
796
11:00 03.05.2025
Запрет на ввоз и транзит всех товаров из Пакистана вводится властями Индии
0
629
10:35 03.05.2025
У США может вскоре появится новая Национальная оборонная стратегия
0
586

Возврат к списку