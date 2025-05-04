У России достаточно сил, чтобы завершить СВО с нужным результатом и без ядерного оружия - Путин
10:40 04.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия обладает всеми необходимыми силами, чтобы успешно завершить спецоперацию на Украине и без использования ядерного оружия, как бы на это ее ни провоцировали. Это отметил президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. Репортер опубликовал в телеграм-канале фрагмент беседы.
«Нас хотели спровоцировать, хотели, чтобы мы совершили ошибки, — отметил глава государства. — И не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали. Надеюсь, и не потребуется».
«У нас достаточно сил, средств, для того чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом», — заключил президент.
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