У России достаточно сил, чтобы завершить СВО с нужным результатом и без ядерного оружия - Путин

10:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия обладает всеми необходимыми силами, чтобы успешно завершить спецоперацию на Украине и без использования ядерного оружия, как бы на это ее ни провоцировали. Это отметил президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. Репортер опубликовал в телеграм-канале фрагмент беседы.

«Нас хотели спровоцировать, хотели, чтобы мы совершили ошибки, — отметил глава государства. — И не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали. Надеюсь, и не потребуется».

«У нас достаточно сил, средств, для того чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом», — заключил президент.