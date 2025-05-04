Эксперты WP рассказали о вероятных трудностях реализации сделки по недрам между США Украиной
09:00 04.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Логистические и экономические преграды затруднят реализацию заключенной США и Киевом сделки по полезным ископаемым. Об этом в субботу написала газета The Washington Post на основании бесед с американскими экспертами.
Как отмечается, это соглашение едва ли быстро даст плоды: реальные поставки титана, графита и лития начнутся в отдаленном будущем, а перспективы нефтегазовой отрасли ограничены.
«Существует много факторов, из-за которых американские компании могут настороженно относиться к нефти и газу на Украине. Я не думаю, что крупные компании, у которых есть возможность [работать] по всему миру, сочтут [Украину] конкурентоспособной с точки зрения инвестиций. Быть может, небольшие независимые компании захотят рискнуть», — считает эксперт в сфере энергетики из Техасского университета Бен Кэхилл.
«Мы с трудом находим деньги на разведку природных ископаемых в США, Канаде и Австралии. Представьте, насколько сложнее будет найти деньги для такой деятельности на Украине», — сказала газете бывшая сотрудница министерства энергетики США Эшли Замволт-Форбс.
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