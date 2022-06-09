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НОВОСТИ

Страны G7 думают о том, как установить лимит цены на нефть из России

22:54 08.06.2022 Источник: Интерфакс

Страны G7 изучают различные варианты того, как можно установить лимит цены на нефть РФ и добиться сокращения доходов России от нефтяного экспорта, заявил в среду на брифинге советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Переговоры по вопросам энергетики идут по многим каналам. Один из таких каналов представляют шерпы (доверенные лица руководителей - ИФ) стран G7. Посмотрим, каких успехов мы добьемся как в общем по теме энергетики, так и по различным вариантам с сокращением доходов России от продажи нефти", - сказал Салливан в ответ на вопрос журналиста.

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