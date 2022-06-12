0
0
119
НОВОСТИ

Сторонники Ахмада Масуда поздравили Владимира Путина с Днем России

10:05 12.06.2022 Источник: НГ-Online

В русскоязычном телеграм-канале антиталибского Фронта национального сопротивления Афганистана (ФНСА) опубликован текст поздравления с Днем России, адресованный президенту Владимиру Путину.

«Уважаемый господин президент, поздравляем вас и всех граждан России с праздником вашей страны и вашего народа - Днем России, - говорится в тексте поздравления. - Желаем вам, господин президент, и народу России мира и процветания! С Днем России!».

Авторами поздравления являются члены Сообщества друзей ФНСА в России и СНГ. В это неформальное объединение входят сторонники Ахмада Масуда и его антиталибского Фронта национального сопротивления Афганистана, проживающие в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах, а также в постсоветских республиках.

Несколько дней назад к Сообществу друзей ФНСА присоединились сторонники Ахмада Масуда из числа афганских граждан, проживающие в Тамбовской области и Хабаровском крае, сообщают источники «НГ».

Андрей Серенко

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:50 12.06.2022
Послы США в разных странах ходят по фирмам и угрожают, если те проявят интерес к экономике РФ - Песков
0
0
10:30 12.06.2022
McDonald's в России превратился во "Вкусно и точка"
0
62
09:26 12.06.2022
Роскосмос и ЕКА возобновили переговоры по запуску миссии «ЭкзоМарс»
0
160
09:24 12.06.2022
Подоляк: Украине нужно не три или четыре системы РСЗО, а порядка 300
0
188
09:19 12.06.2022
Материальную поддержку в связи с кризисом на Украине Китай России не оказывал - МО КНР
0
158
09:13 12.06.2022
Ким Чен Ын в поздравлении Владимиру Путину с Днем России выразил поддержку президенту РФ
0
173
09:10 12.06.2022
Минобороны КНР: Если кто-то попытается отделить Тайвань, китайская армия будет сражаться против этого
0
179
09:00 12.06.2022
Инфляцию и рост цен на бензин в США Байден связал с тратами на конфликт на Украине
0
179
21:00 11.06.2022
В Таиланде жителям бесплатно раздадут миллион кустов конопли
0
810
20:30 11.06.2022
Зеленский одобрил отправку бойцов территориальной обороны в зону боевых действий
0
957

Возврат к списку