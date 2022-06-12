Сторонники Ахмада Масуда поздравили Владимира Путина с Днем России

10:05 Источник: НГ-Online

В русскоязычном телеграм-канале антиталибского Фронта национального сопротивления Афганистана (ФНСА) опубликован текст поздравления с Днем России, адресованный президенту Владимиру Путину.

«Уважаемый господин президент, поздравляем вас и всех граждан России с праздником вашей страны и вашего народа - Днем России, - говорится в тексте поздравления. - Желаем вам, господин президент, и народу России мира и процветания! С Днем России!».

Авторами поздравления являются члены Сообщества друзей ФНСА в России и СНГ. В это неформальное объединение входят сторонники Ахмада Масуда и его антиталибского Фронта национального сопротивления Афганистана, проживающие в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах, а также в постсоветских республиках.

Несколько дней назад к Сообществу друзей ФНСА присоединились сторонники Ахмада Масуда из числа афганских граждан, проживающие в Тамбовской области и Хабаровском крае, сообщают источники «НГ».

Андрей Серенко