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Подоляк перечислил, сколько и какое оружие нужно Украине для "достижения паритета"

13:06 13.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в понедельник заявил, что Украине необходимо получить 1 тыс. 155-мм гаубиц.

«Нам необходимо достичь паритета в тяжелом вооружении: 1 тыс. гаубиц калибра 155 мм, 300 реактивных систем залпового огня, 500 танков, 2 тыс. единиц бронетехники, 1 тыс. дронов», — написал он в «Твиттере».

Ранее западные страны, в том числе Канада и США, предоставили Украине гаубицы М777 калибра 155 мм и боекомплект к ним. Также сообщалось о применении украинскими силовиками французской самоходной артиллерии «Цезарь» аналогичного калибра.

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