Президент Казахстана высказался по поводу признания ЛНР и ДНР
19:06 17.06.2022 Источник: Интерфакс
"Современное международное право, - это устав ООН, - но два основных принципа, заложенных в Устав, в современное время пришли во взаимное противоречие друг с другом: это территориальная целостность государств и право нации на самоопределение. Отцы-основатели ООН этот момент в своё время видимо не учли, а возможно и специально внесли как компромисс два принципа, которые сейчас противоречат друг другу", - сказал Токаев, выступая в пятницу на пленарной сессии ПМЭФ.
Он отметил: "Конечно же, коль скоро они противоречат друг другу, то есть и непонимание: одни говорят, что территориальная целостность - это святое понятие, святая категория, а другие утверждают, что любые народы, находящиеся в составе того или иного государства - это собственное государство, и они могут отделиться по собственному желанию от него".
"Но вообще подсчитано, что если право нации на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на Земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос", - продолжил президент Казахстана.
"По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И по всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квазигосударственных территорий, коими на наш взгляд являются Луганск и Донецк. Это откровенный ответ на ваш откровенный вопрос", - подчеркнул Токаев.
НОВОСТИ
- 19:20 17.06.2022
- Путин сообщил, что напрямую шиурмовать укрепрайоны ВСУ нецелесообразно
- 17:12 17.06.2022
- Россия способна быстро восстановить боезапас, потраченный на Украине — Борисов
- 13:20 17.06.2022
- На Украине воюют иностранные наемники из 64 стран, около 2 тыс. уже уничтожены — МО РФ
- 12:32 17.06.2022
- ВКС РФ уничтожили штаб подразделения батальона «Азов» в Харьковской области — МО РФ
- 10:00 17.06.2022
- Третий авианосец Китая спущен на воду
- 17:12 16.06.2022
- Вспышки гепатита А фиксировались в регионах Украины, где были подконтрольные США объекты
- 11:00 16.06.2022
- ВС РФ подавляют украинскую систему ПВО с помощью вертолетов — постановщиков помех
- 16:12 15.06.2022
- Путин наградил орденом Жукова 239-й гвардейский танковый полк за массовый героизм
- 14:00 15.06.2022
- ВКС РФ уничтожили большое количество вооружения ВСУ, поставленное из США и Европы
- 12:00 15.06.2022
- ВС РФ уничтожили склад переданного Украине вооружения НАТО во Львовской области
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать