Президент Казахстана высказался по поводу признания ЛНР и ДНР

19:06 Источник: Интерфакс

Принцип Казахстана по непризнанию квазигосударств распространяется на Донецкую и Луганскую народные республики, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Современное международное право, - это устав ООН, - но два основных принципа, заложенных в Устав, в современное время пришли во взаимное противоречие друг с другом: это территориальная целостность государств и право нации на самоопределение. Отцы-основатели ООН этот момент в своё время видимо не учли, а возможно и специально внесли как компромисс два принципа, которые сейчас противоречат друг другу", - сказал Токаев, выступая в пятницу на пленарной сессии ПМЭФ.

Он отметил: "Конечно же, коль скоро они противоречат друг другу, то есть и непонимание: одни говорят, что территориальная целостность - это святое понятие, святая категория, а другие утверждают, что любые народы, находящиеся в составе того или иного государства - это собственное государство, и они могут отделиться по собственному желанию от него".

"Но вообще подсчитано, что если право нации на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на Земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос", - продолжил президент Казахстана.

"По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И по всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квазигосударственных территорий, коими на наш взгляд являются Луганск и Донецк. Это откровенный ответ на ваш откровенный вопрос", - подчеркнул Токаев.