Игорь Сечин: Инфляция в США ускорилась из-за антироссийских санкций Запада
11:35 18.06.2022
Безудержная эмиссия доллара стала базовой причиной высокой инфляции в Соединенных Штатах Америки, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на XXV Петербургском международном экономическом форуме. Выступая с докладом «Новый мировой энергорынок: Крестовый поход против российской нефти и где «Ноев ковчег»?» на Энергетической панели форума, Сечин отметил, что также ситуацию существенно ухудшили экономически бессмысленный ускоренный «зеленый переход» и беспрецедентные санкции, введеные против РФ.
«Глобальный кризис 2008 года не был преодолен, он был залит эмиссией, - полагает Игорь Сечин. - Эмиссионные возможности, казавшиеся безграничными, были исчерпаны где-то в 2020-2021 годах. При этом любое существенное повышение ставок ФРС означает риск рецессии и резкое удорожание обслуживания долга (как государственного, так и корпоративных долгов, и долгов физлиц). Таким образом, базовой причиной инфляции в США является безудержная эмиссия доллара».
По мнению главы «Роснефти», мультипликаторами инфляции явились политически мотивированный ускоренный «зеленый переход» в отсутствии экономически осмысленных технологий, искусственный разрыв логистических цепочек по причине пандемии, а также беспрецедентные антироссийские санкции. «Эффективная борьба с глобальной инфляцией через повышение ставок бесперспективна, поскольку приведет к коллапсу финансовой системы, - уверен Сечин. - Рост ставки ФРС радикально отстает и будет отставать от реальной инфляции».
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