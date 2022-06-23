У РФ имеется серьезная проблема в области обеспечения безопасности полетов - ICAO

12:00 Источник: РБК

Международная организация гражданской авиации (ICAO) утверждает, что в России налицо существенная и до сих не решенная проблема в области обеспечения безопасности полетов. Об этом говорится в закрытом бюллетене организации от 15 июня. У РБК есть копия документа, его подлинность подтвердил официальный представитель ICAO Энтони Филбин.

Речь идет о том, что российские самолеты имеют регистрацию в реестре гражданских воздушных судов более чем одной страны, а потому возникает проблема действительности лицензий на их радиооборудование и сертификатов летной годности в целом.

Если к 14 сентября российские власти не разберутся с этой проблемой, информация о «существенных опасениях в области безопасности» станет общедоступной, следует из текста бюллетеня ICAO.

