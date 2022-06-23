Андрей Воробьев и Дмитрий Козак открыли комплекс «Ботанические оранжереи» в Музее-усадьбе «Архангельское»

21:21

Фото пресс-службы губернатора и правительства

Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв совместно с заместителем руководителя администрации президента РФ, председателем попечительского совета Музея-усадьбы «Архангельское» Дмитрием Козаком и министром культуры РФ Ольгой Любимовой открыл комплекс «Ботанические оранжереи» в Музее-усадьбе «Архангельское». В мероприятии также приняли участие президент национального объединения строителей, генеральный директор «Группа ЛСР» Андрей Молчанов и директор Музея-усадьбы «Архангельское» Вадим Задорожный.

«Мы все прекрасно понимаем насколько важен для человека парк, возможность отдохнуть с семьей, с близкими, заниматься спортом или наслаждаться чем-то высоким. И сегодня, когда мы зашли в музей-усадьбу, то встречали жителей, общались с ними – все рады, довольны, у них позитивное настроение. Я вспоминаю то, с чего мы начинали здесь и, вижу то, что сейчас – это две большие разницы, – сказал Андрей Воробьёв. – Наша задача – в каждой территории Подмосковья благоустраивать интересные исторические места. Я хочу поблагодарить огромное количество людей, которые неравнодушны, которые нам помогают, поблагодарить вас, Дмитрий Николаевич Козак, за то, что нас всех вдохновили. Сегодня мы видим парк полный людей. Конечно, будем ориентироваться на то, что еще нужно добавлять – вот, говорят, что здесь сложно попасть в ресторан, особенно в выходной день. Может, стоит об этом подумать – у нас малый и средний бизнес умеет предоставлять очень высокого качества услуги. Здесь не должно быть никаких барьеров».

«Архангельское» славилось своими оранжереями еще при Голицыных. А князь Николай Борисович Юсупов придал ботаническому хозяйству поистине грандиозный размах. Повсюду скупались редкие растения, в разных частях имения строились оранжереи и теплицы, возле села был разбит ботанический сад. Летом деревья в кадках выносили из оранжерей в парк и размещали по периметру парадного двора перед дворцом. В центре же ставили большой померанец, как в Версале.

Постепенно расширялись существующие и возводились новые оранжереи. В их числе Ботаника, включавшая в себя Холодную оранжерею «длиною 21 сажень и шириною 14 аршин». А также – две теплицы по бокам, Пальмовая и Эриковая оранжереи напротив.

И вот, почти два века спустя, Холодная оранжерея и теплицы Ботаники воссозданы на старых фундаментах. Здесь же появились современный выставочный зал, кинолекторий и кафе.

«Хочу поблагодарить Ольгу Борисовну Любимову, министерство культуры РФ, которое провело реставрационные работы более 20 архитектурных сооружений за несколько лет. А также Андрея Юрьевича Воробьёва – Московская область воссоздала можно сказать, «убитую» инженерную инфраструктуру. Сегодня музей востребован, количество посетителей возрастает – за три года оно увеличилось в 1,5 раза. Теперь мы имеем возможность финансировать не только за счет бюджета, но и за счет внебюджетных источников. Это очень важно, – отметил Дмитрий Козак. – Сегодня мы открыли завершающий объект нашей программы развития музея – «Ботаническую оранжерею», которая имеет внешний облик 200-летней давности».

Председатель попечительского совета музея-усадьбы «Архангельское» Дмитрий Козак поблагодарил также Андрея Молчанова за реализацию проекта.

Музей в Архангельском открыт 1 мая 1919 года. В 2017-м указом президента РФ ему присвоен статус особо ценного объекта культурного наследия России. Сегодня это многофункциональный усадебный комплекс для разных аудиторий. Здесь организованы мультимедийные выставки, прогулочные маршруты, работают сувенирные магазины, рестораны.

В структуру «Архангельского» входят 40 объектов, в том числе знаменитых архитекторов Бове и Клейна. Фонды музея содержат около 64 тыс. предметов. В основе коллекции – живопись, скульптура, мебель, фарфор, бронза, осветительные приборы, книги, а также изделия из стекла, ткани, редкие предметы быта, фотодокументы. Ежегодно музей-усадьбу посещают порядка 500 тыс. жителей и гостей Подмосковья.

За счет Московской области проведены работы по созданию качественной инфраструктуры не только в самой усадьбе, но и в одноименном населенном пункте. Так, на территории музейного комплекса прошло благоустройство, были реконструированы тепловые сети, горячее водоснабжение, освещение, наружные канализационные и водопроводные сети. А в поселке Архангельском капитально отремонтированы ВЗУ и 2 канализационные насосные станции.

В планах на 2022-2024 годы – 2-й этап реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения в усадьбе, а также модернизация котельной с увеличением мощности до 60 МВт, тепловых сетей, горячего водоснабжения и центрального теплового пункта в поселке.

В прошлом году завершены работы по ремонту автодороги от пункта Ильинское шоссе – Архангельское до бывших Косыгинских дач. Была расширена проезжая часть, заменено асфальтобетонное покрытие и обустроено парковочное пространство почти на 100 машино-мест возле Музея-усадьбы.

«Архангельское» – одна из самых известных и величественных усадеб России, шедевр дворцово-паркового искусства XVIII-XIX века. Сегодня музей-усадьба входит в топ-30 самых посещаемых федеральных музейных учреждений страны: в 2021 году более полумиллиона человек посетили «Архангельское». Очень важно, что наряду с этим растет и экскурсионная деятельность: почти 3 тысячи экскурсий проведено в 2021 году – это примерно в полтора раза больше, чем в 2018-м», - сказала Ольга Любимовв.

Специально к открытию «Ботанических оранжерей» в мультимедийном зале Музея-усадьбы организована выставка «Сады искусств. Метаморфозы». Она посвящена насыщенному историческому прошлому этого места и одновременно представляет собой взгляд в будущее. В проекте сплетаются разные временные линии, музейные артефакты представлены сквозь живопись, графику, скульптуру и объекты современных авторов. К каждой работе есть QR-код, наведя на который, можно получить интересную информацию.

«Я – из Санкт-Петербурга, Юсуповы – тоже оттуда. Мне было приятно приобщиться к культуре и сделать то, что Юсуповы сделали в Москве. Я человек увлеченный искусством, и коллектив единомышленников в попечительском совете мне очень помогал, - сказал Андрей Молчанов. – Я благодарен строителям, это сложный объект. Без совместной работы всех присутствующих здесь его невозможно было бы воссоздать, очень много согласований необходимо было получить. В работу вовлечено большое количество профессиональных людей, которые вложили сюда душу. Благодаря им, жители не только Подмосковья, но и всей России смогут насладиться нахождением здесь».

Кинолекторий в «Ботанических оранжереях» открыла масштабная программа показов авторских фильмов, лекций, обсуждений и встреч. Летом здесь запланированы фестиваль итальянских комедий, трансляции спектаклей, оперы и балета, выступления экспертов на тему шедевров музейных коллекций «Архангельского». Отдельным направлением кинопространства станет представление российского видео-арта в формате открытых встреч-портфолио.

Кафе – это микс популярных современных концепций. В интерьере заложены смысловые ассоциации с оранжереями и «экологичностью», а в меню сделан акцент на здоровой и полезной пище.

«Это пространство открыто сейчас в первичной форме – можно прийти посмотреть и получить первые эмоции. А дальше оно начнет работать в разнообразных ипостасях. Это будет площадка, свободная для творчества, чтобы художники, особенно молодые, могли здесь выставляться, показывать свои идеи. Внутри старого классического искусства мы создаем площадку нового искусства. Таково завещание Зинаиды Николаевны Юсуповой, чтобы это было тем местом, которое должно давать эмоции, служить искусству», - сказал Вадим Задорожный.