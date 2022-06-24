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На Кубани в ДТП с «Камазом» погибли три человека, трое детей находятся в больнице

10:05 24.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Автомобиль «Фольксваген Мультивен» въехал в остановившийся «Камаз» на трассе М-4 «Дон» в Павловском районе Краснодарского края, в результате погибли три человека, еще трое детей находятся в больнице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

«В Павловском районе на трассе М-4 „Дон“ на закруглении дороги „Камаз“ остановился проверить датчик в 05:00, и в него въехал „Фольксваген Мультивен“, [в нем находилась] семья в составе: отца, матери, троих маленьких детей и бабушки. Все взрослые погибли, дети были в креслах, пристегнуты, находятся в настоящий момент в больнице», — сообщили в ведомстве.

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