В Белом доме сомневаются, что Украина сможет вернуть себе утраченные территории — CNN
09:20 28.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники Белого дома все меньше уверены в том, что Украина сможет вернуть территории, которые взяли под контроль российские военные с начала конфликта. Об этом со ссылкой на неназванных американских официальных лиц сообщил во вторник телеканал Си-эн-эн.
По его данным, советники президента США Джо Байдена начали обсуждать, не следовало бы президенту Украины Владимиру Зеленскому изменить свое отношение к тому, что может называться победой Киева, и согласиться с возможностью уменьшения территории страны. Однако такая «пессимистичная оценка» не означает, как подчеркнули источники, что Вашингтон намерен давить на Киев, чтобы тот пошел на территориальные уступки.
В американской администрации не все относятся к перспективам Украины с беспокойством, отмечает телеканал. Так, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан активно общается с украинскими коллегами. На минувшей неделе он «часами разговаривал» по телефону, обсуждая с главнокомандующим ВС Украины Валерием Залужным и с главой Комитета начштабов ВС США Марком Милли усилия Украины, чтобы «отвоевать» утраченные территории.
«Сможет ли Украина вернуть себе эти территории, в значительной мере, если не полностью, зависит от того, как мы их поддерживаем», — сообщил каналу неназванный помощник одного из американских конгрессменов. Он добавил, что Украина запросила у США не менее 48 реактивных систем залпового огня, но на сегодняшний день американское Минобороны обещало предоставить Киеву только восемь таких комплексов.
В свою очередь представитель Пентагона и источники телеканала указали, что Украина вряд ли сможет задействовать достаточно сил, чтобы вернуть утраченные территории на поле боя.
НОВОСТИ
- 10:32 28.06.2022
- Необлагаемую налогом сумму при продаже квартир предлагают увеличить до 3 млн рублей
- 10:20 28.06.2022
- Финляндия закрыла проект по строительству АЭС с участием РФ - СМИ
- 10:05 28.06.2022
- Вооруженные силы США испытывают сложности с привлечением новобранцев — NBC
- 10:02 28.06.2022
- Сбер проверит готовность инкассаторов и сотрудников охраны на соревнованиях в Нижнем Тагиле
- 10:00 28.06.2022
- Мигранты остаются одной из основных причин межнациональной напряженности в РФ — АП
- 09:32 28.06.2022
- Кипр не поддержал запрет США на перевозки нефти из РФ - Bloomberg
- 09:05 28.06.2022
- В Техасе 46 мигрантов найдены мертвыми в автофургоне
- 09:00 28.06.2022
- Оппоненты РФ ждут, что она придет к ним на поклон, но этого не будет — Медведев
- 22:40 27.06.2022
- Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС
- 22:00 27.06.2022
- В ситуации с торговым центром в Кременчуге много несостыковок — Полянский
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать