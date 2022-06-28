0
0
164
НОВОСТИ

В Белом доме сомневаются, что Украина сможет вернуть себе утраченные территории — CNN

09:20 28.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники Белого дома все меньше уверены в том, что Украина сможет вернуть территории, которые взяли под контроль российские военные с начала конфликта. Об этом со ссылкой на неназванных американских официальных лиц сообщил во вторник телеканал Си-эн-эн.

По его данным, советники президента США Джо Байдена начали обсуждать, не следовало бы президенту Украины Владимиру Зеленскому изменить свое отношение к тому, что может называться победой Киева, и согласиться с возможностью уменьшения территории страны. Однако такая «пессимистичная оценка» не означает, как подчеркнули источники, что Вашингтон намерен давить на Киев, чтобы тот пошел на территориальные уступки.

В американской администрации не все относятся к перспективам Украины с беспокойством, отмечает телеканал. Так, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан активно общается с украинскими коллегами. На минувшей неделе он «часами разговаривал» по телефону, обсуждая с главнокомандующим ВС Украины Валерием Залужным и с главой Комитета начштабов ВС США Марком Милли усилия Украины, чтобы «отвоевать» утраченные территории.

«Сможет ли Украина вернуть себе эти территории, в значительной мере, если не полностью, зависит от того, как мы их поддерживаем», — сообщил каналу неназванный помощник одного из американских конгрессменов. Он добавил, что Украина запросила у США не менее 48 реактивных систем залпового огня, но на сегодняшний день американское Минобороны обещало предоставить Киеву только восемь таких комплексов.

В свою очередь представитель Пентагона и источники телеканала указали, что Украина вряд ли сможет задействовать достаточно сил, чтобы вернуть утраченные территории на поле боя.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 28.06.2022
Необлагаемую налогом сумму при продаже квартир предлагают увеличить до 3 млн рублей
0
44
10:20 28.06.2022
Финляндия закрыла проект по строительству АЭС с участием РФ - СМИ
0
67
10:05 28.06.2022
Вооруженные силы США испытывают сложности с привлечением новобранцев — NBC
0
92
10:02 28.06.2022
Сбер проверит готовность инкассаторов и сотрудников охраны на соревнованиях в Нижнем Тагиле
0
68
10:00 28.06.2022
Мигранты остаются одной из основных причин межнациональной напряженности в РФ — АП
0
100
09:32 28.06.2022
Кипр не поддержал запрет США на перевозки нефти из РФ - Bloomberg
0
165
09:05 28.06.2022
В Техасе 46 мигрантов найдены мертвыми в автофургоне
0
174
09:00 28.06.2022
Оппоненты РФ ждут, что она придет к ним на поклон, но этого не будет — Медведев
0
216
22:40 27.06.2022
Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС
0
640
22:00 27.06.2022
В ситуации с торговым центром в Кременчуге много несостыковок — Полянский
0
778

Возврат к списку