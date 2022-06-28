Макрон заявил, что не разделяет призывы Зеленского объявить РФ «спонсором терроризма»

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон, комментируя призывы украинского президента Владимира Зеленского объявить Россию «спонсором терроризма», заявил, что не разделяет «подобной методологии».

«Что касается вопроса квалификации в качестве спонсора терроризма, хочу быть правильно понятым. Франция не разделяет подобной методологии, потому что мы всегда стремимся руководствоваться юридическим подходом», — сказал Макрон во вторник на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи в Германии.