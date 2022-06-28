Макрон заявил, что не разделяет призывы Зеленского объявить РФ «спонсором терроризма»
15:32 28.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Франции Эмманюэль Макрон, комментируя призывы украинского президента Владимира Зеленского объявить Россию «спонсором терроризма», заявил, что не разделяет «подобной методологии».
«Что касается вопроса квалификации в качестве спонсора терроризма, хочу быть правильно понятым. Франция не разделяет подобной методологии, потому что мы всегда стремимся руководствоваться юридическим подходом», — сказал Макрон во вторник на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи в Германии.
НОВОСТИ
- 16:32 28.06.2022
- Драги утверждает, что власти Индонезии исключили личное присутствие Путина на саммите G20
- 16:12 28.06.2022
- Силы Народной милиции ЛНР и ВС РФ контролируют 30% Лисичанска — Мирошник
- 16:00 28.06.2022
- Экс-президент Украины Леонид Кучма лишен звания почетного гражданина Севастополя
- 15:22 28.06.2022
- Сбер переводит банкоматы на собственное программное обеспечение
- 15:12 28.06.2022
- РФ ввела санкции в отношении 25 граждан США, в том числе членов семьи Байдена
- 15:00 28.06.2022
- Итоговое коммюнике саммита G7 похоже на «капитуляцию либерализма» — Захарова
- 14:32 28.06.2022
- Начальник Генштаба Британии призвал готовиться к войне с Россией
- 14:12 28.06.2022
- Дума поддержала создание реестра сведений о лицах, причастных к экстремистской организации
- 14:00 28.06.2022
- G7 пообещала вводить санкции в отношении РФ «так долго, как потребуется» — коммюнике
- 13:32 28.06.2022
- Москва запретила деятельность в России двух шведских организаций
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать