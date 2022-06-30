Китай выражает обеспокоенность и решительный протест — МИД о новой концепции НАТО

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай выражает серьезную обеспокоенность и решительный протест в связи с новой Стратегической концепцией НАТО. Об этом в четверг на регулярной пресс-конференции заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Так называемая новая Стратегическая концепция НАТО не считается с фактами, искажает истину, <…> очерняет внешнюю политику Китая, делает безответственные заявления о нормальном военном развитии КНР и национальной оборонной политике, поощряет конфронтацию и противостояние, она наполнена менталитетом холодной войны и идеологическими предрассудками», — сказал он.

«Китай выражает в связи с этим серьезную обеспокоенность и решительный протест», — указал дипломат.