Силы ЛНР и РФ отбили ряд населенных пунктов и развили наступление на Северск — источник

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы Луганской Народной Республики (ЛНР) и России освободили ряд населенных пунктов Луганской и Донецкой областей, что позволило начать наступление на Северск. Об этом корр. ТАСС сообщил источник, близкий к Народной милиции ЛНР.

«Союзные силы освободили населенные пункты Спорное (поселок в Донецкой области — прим. ТАСС), Золотаревка и Белая Гора (населенные пункты южнее и юго-западнее Лисичанска — прим. ТАСС) и развивают наступление на Северск», — сообщил собеседник агентства.