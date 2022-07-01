0
0
23
НОВОСТИ

Силы ЛНР и РФ отбили ряд населенных пунктов и развили наступление на Северск — источник

09:00 01.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы Луганской Народной Республики (ЛНР) и России освободили ряд населенных пунктов Луганской и Донецкой областей, что позволило начать наступление на Северск. Об этом корр. ТАСС сообщил источник, близкий к Народной милиции ЛНР.

«Союзные силы освободили населенные пункты Спорное (поселок в Донецкой области — прим. ТАСС), Золотаревка и Белая Гора (населенные пункты южнее и юго-западнее Лисичанска — прим. ТАСС) и развивают наступление на Северск», — сообщил собеседник агентства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:05 01.07.2022
Киссинджер предположил три возможных исхода конфликта на Украине
0
37
22:45 30.06.2022
Запуск пассажирского ж/д сообщения между Крымом Мелитополем и Херсоном отложен
0
637
21:10 30.06.2022
Россия вводит временный запрет на экспорт риса
0
665
20:31 30.06.2022
Андрей Воробьев рассказал, как «цифра» меняет Подмосковье
0
617
20:25 30.06.2022
Путин сообщил, какой теме будет посвящено его следующее публичное выступление
0
741
19:50 30.06.2022
Шотландия и Уэльс не хотят постоянно платить за оружие для Укрианы
0
729
19:35 30.06.2022
Британскому послу в РФ выражен протест в связи хамскими высказываниями руководителей Королевства
0
797
19:35 30.06.2022
Белоруссия для граждан Польши вводит временный безвизовый режим
0
761
19:00 30.06.2022
В ДНР готовы рассмотреть обращение ЕСПЧ по поводу наемников, если такой документ поступит
0
682
18:40 30.06.2022
Россия готова удовлетворить спрос на удобрения в Индонезии и других дружественных странах - Путин
0
669

Возврат к списку