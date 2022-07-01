Силы ЛНР и РФ отбили ряд населенных пунктов и развили наступление на Северск — источник
09:00 01.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы Луганской Народной Республики (ЛНР) и России освободили ряд населенных пунктов Луганской и Донецкой областей, что позволило начать наступление на Северск. Об этом корр. ТАСС сообщил источник, близкий к Народной милиции ЛНР.
«Союзные силы освободили населенные пункты Спорное (поселок в Донецкой области — прим. ТАСС), Золотаревка и Белая Гора (населенные пункты южнее и юго-западнее Лисичанска — прим. ТАСС) и развивают наступление на Северск», — сообщил собеседник агентства.
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