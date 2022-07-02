К Москве приближается новая волна жары. Объялен "оранжевый" уровень погодной опасности
13:00 02.07.2022 Источник: Интерфакс
По информации метеослужбы, в Москве с 10:00 до 18:00 воскресенья объявлен предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности. "Очень высокая температура. Местами до 30...32 градусов", - говорится в предупреждении.
Гидрометцентр прогнозирует, что в понедельник и вторник в Москве ожидается до 32, в среду - до 30 градусов.
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