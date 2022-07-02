К Москве приближается новая волна жары. Объялен "оранжевый" уровень погодной опасности

13:00 Источник: Интерфакс

Вторая "волна" аномальной жары придет в столицу в воскресенье, значения средней суточной температуры будут выше многолетних значений на 4-5 градусов, сообщается в субботу на сайте Гидрометцентра России.

По информации метеослужбы, в Москве с 10:00 до 18:00 воскресенья объявлен предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности. "Очень высокая температура. Местами до 30...32 градусов", - говорится в предупреждении.

Гидрометцентр прогнозирует, что в понедельник и вторник в Москве ожидается до 32, в среду - до 30 градусов.