Страны G7 хотят покупать российскую нефть, но по цене вдвое ниже существующей

10:34 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Механизм ограничения цен на российскую нефть, который обсуждался на саммите G7 в Германии, должен снизить ее стоимость вдвое. Об этом заявил в воскресенье премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая в Токио с крыши агитационного автобуса с речью перед выборами в верхнюю палату парламента, запланированными на 10 июля.

«[Мы] установим максимальную цену российской нефти, которая будет вдвое ниже нынешнего уровня, и создадим механизм, не позволяющий покупать [нефть] по более высоким ценам», — сказал он в своем выступлении, которое транслировалось в интернете.