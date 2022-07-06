Венгрия физически не может отказаться от энергоносителей РФ — глава МИД страны
10:05 06.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгрия физически не может заменить использование российских энергоносителей на другие. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей этой страны Петер Сийярто в интервью телеканалу Си-эн-эн, вышедшем в эфир во вторник.
«Если поставки из России прекратятся, то не будет физической возможности их заменить. География определила инфраструктуру, — сказал он. — Чтобы поменять каналы поставок, <…> необходимо несколько лет, много денег. Но что важнее — в нынешнем случае несколько лет, пять-шесть-семь лет».
«Вопрос в том, можете ли вы заменить российские газ и нефть для работы в вашей стране. Сейчас ответ „нет“. Не потому, что мы не хотим. А потому что это физически невозможно», — отметил министр.
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