Срок поставки лекарств в РФ сократился почти вдвое — Росздравнадзор

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Срок поставки лекарств в Россию из других стран сократился почти вдвое, до 5-7 дней, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора по итогам еженедельного совещания с представителями крупнейших оптовых и розничных фарморганизаций.

«Все участники мероприятия подтвердили, что за истекшие семь дней ситуация на российском фармацевтическом рынке осталась стабильной. Кроме того, было отмечено, что почти в два раза сократился срок доставки фармпрепаратов из-за рубежа: теперь лекарства прибывают в страну в среднем за 5-7 дней», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства, размещенном во вторник.