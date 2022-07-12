Срок поставки лекарств в РФ сократился почти вдвое — Росздравнадзор
18:00 12.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Срок поставки лекарств в Россию из других стран сократился почти вдвое, до 5-7 дней, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора по итогам еженедельного совещания с представителями крупнейших оптовых и розничных фарморганизаций.
«Все участники мероприятия подтвердили, что за истекшие семь дней ситуация на российском фармацевтическом рынке осталась стабильной. Кроме того, было отмечено, что почти в два раза сократился срок доставки фармпрепаратов из-за рубежа: теперь лекарства прибывают в страну в среднем за 5-7 дней», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства, размещенном во вторник.
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