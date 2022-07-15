Предоставление врачам дополнительных "ковидных" страховых гарантий остановлено
19:25 15.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В связи со стабилизацией эпидемической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и переводом медицинских работников на плановый режим работы» признаются, в частности, утратившими силу указ президента от 6 мая 2020 года «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников» и указ от 1 февраля 2021 года «О дополнительных государственных гарантиях отдельным категориям граждан».
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