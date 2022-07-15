Предоставление врачам дополнительных "ковидных" страховых гарантий остановлено

19:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому в связи с улучшением ситуации с коронавирусом остановлено предоставление дополнительных страховых гарантий медработникам, задействованным в борьбе с ковидом. Документ опубликован в пятницу на сайте Кремля.

«В связи со стабилизацией эпидемической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и переводом медицинских работников на плановый режим работы» признаются, в частности, утратившими силу указ президента от 6 мая 2020 года «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников» и указ от 1 февраля 2021 года «О дополнительных государственных гарантиях отдельным категориям граждан».