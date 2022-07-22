Европол опасается контрабанды тяжелых вооружений с территории Украины
23:47 21.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
При этом он подчеркнул, что следователи из стран — членов Европейского союза (ЕС) также обладают информацией относительно торговли тяжелым вооружением. «Существует риск того, что оно попадет в руки организованной преступности или террористов», — указал представитель Европола. Он также предупредил о вызывающих беспокойство рисках. Так, было замечено, что отдельные лица выезжали с Украины с огнестрельным оружием.Кроме того, есть опасения, что оружие и боеприпасы могут храниться вдоль границы Украины для последующей контрабанды в страны ЕС. Вместе с тем он сказал, что в даркнете были размещены объявления о продаже противотанкового комплекса Javelin («Джавелин»).
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