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Впервые с апреля более 700 случаев ковида за сутки выявили в Санкт-Петербурге

12:20 23.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 711 против 693 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в субботу.

В городе выявили свыше 700 заболевших за сутки впервые с 8 апреля. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге зарегистрировали 1 544 977 случаев заражения.

Число случаев выздоровления после ковида в городе увеличилось на 301, до 1 505 605, количество умерших возросло на 8, до 34 280

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