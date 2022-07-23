Впервые с апреля более 700 случаев ковида за сутки выявили в Санкт-Петербурге
12:20 23.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В городе выявили свыше 700 заболевших за сутки впервые с 8 апреля. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге зарегистрировали 1 544 977 случаев заражения.
Число случаев выздоровления после ковида в городе увеличилось на 301, до 1 505 605, количество умерших возросло на 8, до 34 280
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