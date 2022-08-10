У ВСУ было около 90 ракет для РСЗО с кассетами противопехотных мин «Лепесток» — Басурин

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) имели примерно 90 ракет для реактивных систем залпового огня с кассетами противопехотных мин ПФМ-1 «Лепесток», которыми уже около недели обстреливают города ДНР. Об этом в среду сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«По нашим данным, у них было порядка 90 таких ракет „Ураган“, в которых сразу находятся эти мины, „Лепестки“, — сказал он в эфире Первого канала.

Басурин добавил, что ракетами с блоками для дистанционной постановки минных полей украинские войска начали обстреливать Макеевку. По его словам, на данный момент уже зафиксировано два случая подрыва саперов при разминировании территории.

ПФМ-1 «Лепесток» — противопехотная мина нажимного действия. Подобные взрывные устройства можно устанавливать дистанционным способом, сбрасывая кассетные блоки, которые несут снаряды реактивной артиллерии. Корпус мины изготовлен из полиэтилена защитного цвета, что крайне затрудняет обнаружение. Мина особо опасна для гражданских лиц, так как из-за необычной формы ее сложно распознать. По последним данным, в ДНР зафиксировано более 35 случаев подрыва мирных жителей на таких минах, один из них скончался от полученных травм.