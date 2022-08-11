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Россия побеждает на энергетических рынках не взирая на санкции - Bloomberg

10:05 11.08.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Bloomberg: Россия побеждает на энергетических рынках вопреки санкциям. Об этом свидетельствуют объёмы производства российской нефти и её цены.

В прошлом месяце показатель добычи нефти в России вернулся к уровня начала года, составив в среднем 11 млн баррелей в день.

В последние недели Москва восстановила цены после их снижения, воспользовавшись ограниченным предложением на рынке. Об этом пишет обозреватель Bloomberg Хавьер Блас. По его словам, последний показатель успеха России носит политический, а не рыночный характер. Весной западные политики ожидали, что картель ОПЕК, возглавляемый Саудовской Аравией и ОАЭ, откажется от союза с Россией, однако произошло обратное.

По мнению автора, в ноябре после вступления в силу европейских санкций в отношении экспорта российской нефти правительства стран региона столкнуться с непростым выбором, поскольку энергетический кризис скажется на потребителях. Сочетание холодной погоды, резкого роста спроса на электроэнергию и инфляции в конце года может подорвать поддержку Украины со стороны Запада, отмечает обозреватель.  Говорит Москва

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