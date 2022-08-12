Россия взяла на Украине под контроль месторождения на $12,4 трлн - WP
10:32 12.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По информации The Washington Post, после начала спецоперации на Украине Россия взяла под контроль месторождения полезных ископаемых на общую сумму в $12,4 трлн.
Издание пишет, что под контролем РФ находится 63 украинских месторождения угля, 11% запасов нефти, пятая часть природного газа, 42% — металлов и треть месторождений редкоземельных элементов. Речь в том числе о месторождении лития, необходимого для производства аккумуляторов.
Также на подконтрольных территориях оказались месторождения урана, золота и известняка. Таким образом Киев может потерять доступ к двум третям своих запасов. Газета.Ru
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