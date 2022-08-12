Зеленского ждет трибунал или возврат в комедийные шоу на роли второго плана — Медведев
12:20 12.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев считает, что для президента Украины Владимира Зеленского нет других вариантов, кроме трибунала или возврата на вторые роли в комедийных шоу. Ответы политика на вопросы по этой теме разместила в своем телеграм-канале в пятницу журналист Надана Фридрихсон.
В секретариате зампреда СБ РФ подтвердили ТАСС аутентичность ответов. В частности, на вопрос о том, какой итог он видит для Зеленского, деятель указал: «Трибунал или возврат в комедийное шоу на вторые роли».
НОВОСТИ
- 12:32 12.08.2022
- В Москве выявили 7 381 случай заражения коронавирусом за сутки
- 12:05 12.08.2022
- В России выявили 27 810 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:00 12.08.2022
- Один из снарядов ВСУ упал в 10 метрах от хранилища отработавшего топлива ЗАЭС
- 11:32 12.08.2022
- Посол Украины в США назвала зиму одним из союзников РФ
- 11:20 12.08.2022
- Европейский банк проведет платеж за транзит российской нефти через Украину — Reuters
- 11:05 12.08.2022
- В Британии мужчина с мачете ранил несколько человек возле стадиона ФК «Ливерпуль»
- 11:00 12.08.2022
- Демилитаризация ЗАЭС сделала бы ее уязвимой для провокаций и террористов — Небензя
- 10:42 12.08.2022
- Сбер на правительственном совещании по развитию туризма рассказал о развитии курорта «Манжерок»
- 10:32 12.08.2022
- Россия взяла на Украине под контроль месторождения на $12,4 трлн - WP
- 10:20 12.08.2022
- Запрет Эстонии на выдачу виз россиянам олицетворяет слабоумие — депутат Европарламента
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать