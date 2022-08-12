Зеленского ждет трибунал или возврат в комедийные шоу на роли второго плана — Медведев

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев считает, что для президента Украины Владимира Зеленского нет других вариантов, кроме трибунала или возврата на вторые роли в комедийных шоу. Ответы политика на вопросы по этой теме разместила в своем телеграм-канале в пятницу журналист Надана Фридрихсон.

В секретариате зампреда СБ РФ подтвердили ТАСС аутентичность ответов. В частности, на вопрос о том, какой итог он видит для Зеленского, деятель указал: «Трибунал или возврат в комедийное шоу на вторые роли».