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Европа указала Грузии на"неудачи в ключевых областях верховенства права"

18:35 13.08.2022 Источник: Интерфакс

Евросоюз в ежегодном докладе о реализации Грузией соглашения об ассоциации с ЕС указал на необходимость продолжения Тбилиси реформ, указав на недостатки в правовой сфере.

"Грузия продолжила путь реформ в сложных условиях, на фоне социально-экономического восстановления после COVID-19, напряженной политической обстановки (...) Однако мы наблюдаем неудачи в ключевых областях верховенства права, управления и прав человека", - заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, слова которого приводятся в субботу в коммюнике Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"По мере того, как Грузия вступает в новый этап отношений с ЕС со своей европейской перспективой, она должна проявить ответственный и добросовестный подход, который соответствует заявленным целям и чаяниям ее граждан", - сказал Боррель.

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