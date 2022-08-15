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НОВОСТИ

«Армия-2022». В Форуме присут участие более ста НИИ и организаций

20:45 15.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 100 научно-исследовательских учреждений и организаций Минобороны, Минобрнауки РФ примут участие в научно-деловой программе (НДП) международного военно-технического форума «Армия-2022». Об этом в понедельник сообщило Минобороны РФ.

«Более 100 научно-исследовательских учреждений и организаций Министерства обороны и Министерства образования и науки Российской Федерации примут участие в мероприятиях научно-деловой программы форума», — говорится в сообщении.

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