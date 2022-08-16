В свете энергокризиса с Британии расконсервируют крупнейшее газохранилище - СМИ

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупнейшее в Великобритании газохранилище «Раф», не использовавшееся с 2017 года по соображениям безопасности, возобновит работу осенью в свете энергетического кризиса в стране. Об этом сообщила в понедельник вечером газета «Дейли телеграф».



Подчеркивается, что Управление по охране труда Соединенного Королевства дало зеленый свет на возвращение в строй расположенного в южной части Северного моря объекта, который принадлежит компании Centrica («Сентрика»). Согласно изданию, теперь она должна договориться о размере государственной поддержки со стороны британского правительства и получить формальное разрешение на возобновление деятельности от Переходного управления Северного моря (North Sea Transition Authority, NSTA), что «не выглядит проблематично».



