В свете энергокризиса с Британии расконсервируют крупнейшее газохранилище - СМИ
10:20 16.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подчеркивается, что Управление по охране труда Соединенного Королевства дало зеленый свет на возвращение в строй расположенного в южной части Северного моря объекта, который принадлежит компании Centrica («Сентрика»). Согласно изданию, теперь она должна договориться о размере государственной поддержки со стороны британского правительства и получить формальное разрешение на возобновление деятельности от Переходного управления Северного моря (North Sea Transition Authority, NSTA), что «не выглядит проблематично».
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