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НОВОСТИ

В свете энергокризиса с Британии расконсервируют крупнейшее газохранилище - СМИ

10:20 16.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупнейшее в Великобритании газохранилище «Раф», не использовавшееся с 2017 года по соображениям безопасности, возобновит работу осенью в свете энергетического кризиса в стране. Об этом сообщила в понедельник вечером газета «Дейли телеграф».

Подчеркивается, что Управление по охране труда Соединенного Королевства дало зеленый свет на возвращение в строй расположенного в южной части Северного моря объекта, который принадлежит компании Centrica («Сентрика»). Согласно изданию, теперь она должна договориться о размере государственной поддержки со стороны британского правительства и получить формальное разрешение на возобновление деятельности от Переходного управления Северного моря (North Sea Transition Authority, NSTA), что «не выглядит проблематично».

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