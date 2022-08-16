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Украинцы должны признать геноцид 79-летней давности на Волыни - Минкультуры Польши

14:25 16.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители Украины рано или поздно должны будут признать факт совершенного на Волыни 79 лет назад геноцида польского населения. Об этом заявил во вторник Польскому агентству печати заместитель министра культуры Польши Ярослав Селлин.

«Они должны признать, потому что это факт. Просто факт. Было принято политическое решение об этнической чистке, убийстве всего национального меньшинства, которое проживало там веками. И это было сделано. Это геноцид», — сказал он и подчеркнул, что тут не может быть никакой дискуссии. «Это исторический факт. Рано или поздно украинцам придется это признать», — указал Селлин.

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