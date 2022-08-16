Украинцы должны признать геноцид 79-летней давности на Волыни - Минкультуры Польши
14:25 16.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Они должны признать, потому что это факт. Просто факт. Было принято политическое решение об этнической чистке, убийстве всего национального меньшинства, которое проживало там веками. И это было сделано. Это геноцид», — сказал он и подчеркнул, что тут не может быть никакой дискуссии. «Это исторический факт. Рано или поздно украинцам придется это признать», — указал Селлин.
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