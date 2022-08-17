Россия потребовала США выдать визы главе МИД РФ и всем делегатам для посещения Генассамблеи ООН

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство РФ в США обратилось в Белый дом и Госдепартамент с требованием выдать визы министру иностранных дел России Сергею Лаврову и всем членам российской делегации для участия в Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. Об этом заявил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия-24».

«Посольство уже обратилось в Белый дом, Госдепартамент с требованием выполнить обязательства страны, на территории которой базируется штаб-квартира ООН, и незамедлительно выдать визы министру и всем членам российской делегации», — сказал он.