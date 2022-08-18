Боррель: Для Сербии и Косово пришло время полностью нормализовать отношения

13:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал лидеров Сербии и самопровозглашенного Косова к «полной нормализации» отношений перед очередным раундом переговоров в Брюсселе под патронажем Евросоюза.

«Я созываю сегодня утром встречу высокого уровня [с целью] диалога Белграда и Приштины», — написал Боррель в четверг в «Твиттере» под своей фотографией с президентом Сербии Александаром Вучичем.

«Недавняя напряженность на севере Косова продемонстрировала в очередной раз, что пришло время продвинуться на пути к полной нормализации отношений. Я ожидаю, что оба лидера будут открыты и гибки и найдут общие позиции», — написал Боррель.

Как отмечают эксперты, «полная нормализация отношений Белграда и Косова» на европейском политическом языке означает фактическое признание Сербией независимости Косова, за которым должно последовать признание юридическое.