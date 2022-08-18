В Эстонии дали предварительные указания об изъятии автомобилей в целях обороны

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оборонное ведомство Эстонии приступило к рассылке предварительных уведомлений об изъятии в его пользу находящихся во владении лиц республики внедорожников. Об этом в четверг сообщило издание «Ээсти экспресс».

«Департамент оборонных ресурсов рассылает собственникам больших внедорожников класса „люкс“ предварительные решения о принудительном использовании [их] транспортных средств», — указала газета. Уточняется, что содержание данных указаний представляет собой «информацию для внутреннего пользования».

По информации газеты, решения ведомства «распространяются на четырехколесные автомобили категории N1G» (внедорожники весом не более 3,5 тонн), такие как Toyota Hilux («Тойота хайлюкс»), Land Cruiser («Лэнд круизер»), BMW X5 и X6 (Бэ-эм-вэ икс-пять и икс-шесть), Audi Q7 («Ауди ку-семь»), Posche Kayenne («Порш кайен»), а также на ряд других кроссоверов.

На практике это означает, что в случае объявления в стране военного положения данные транспортные средства будут принудительно переданы в использование Сил обороны Эстонии, пояснило издание.