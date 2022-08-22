Пушилин: В ДНР уже готовы для трибунала материалы по 80 эпизодам преступлений "Азова"
11:20 22.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подготовка к первому этапу трибунала над военными преступниками в ДНР подходит к завершению, уже полностью готовы материалы по 80 эпизодам преступлений националистического батальона «Азов» (запрещен в РФ). Об этом в понедельник сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Подготовка к первому этапу трибунала подходит к завершению. Следственные органы работают, и сейчас от них зависит дата непосредственно мариупольского первого трибунала. На данный момент можно говорить, что полностью готовы материалы по 80 эпизодам преступлений „Азова“, — сказал он в эфире телеканала „Россия-24“.
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