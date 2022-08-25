Южная Корея обновит военные оперативные планы из-за северокорейской угрозы
17:52 25.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Республики Корея (РК) Юн Сок Ёль заявил о необходимости обновления военных оперативных планов из-за роста угрозы, которую представляет ракетно-ядерная программа КНДР. Об этом в четверг сообщило агентство Ньюс-1.
«Необходимо срочно принять меры по защите жизни населения и его имущества, такие как обновление оперативных планов, в ответ на ракетно-ядерную угрозу Северной Кореи, которая становится все реальнее», — сказал Юн Сок Ёль. По его словам, американо-южнокорейские учения Ulchi Freedom Shield («Ыльчи фридом шилд») проводятся с понедельника по сценарию, который отражает возросшую опасность со стороны Пхеньяна.
Президент в четверг впервые посетил военный бункер в Сеуле, который будет играть роль командного пункта в случае войны. Он рекомендовал военному командованию укрепить возможности для применения американских средств сдерживания и усилить потенциал РК в отражении ядерной и ракетной угрозы со стороны КНДР.
НОВОСТИ
- 18:17 25.08.2022
- Суд избрал Евгению Ройзману меру пресечения в виде запрета определенных действий
- 18:01 25.08.2022
- Сбер представил образовательную онлайн-платформу Edutoria
- 17:30 25.08.2022
- Эстония будет добиваться исключения России из международных организаций
- 17:15 25.08.2022
- С начала года от ковида в мире умерло больше миллиона человек
- 17:00 25.08.2022
- Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ
- 16:45 25.08.2022
- ВЦИОМ: 47% россиян ждут, что Россия улучшит свои позиции в мире
- 15:55 25.08.2022
- Немецкий дипломат предложил выдавать россиянам визы в обмен на осуждение СВО
- 15:39 25.08.2022
- В Косово не будут откладывать запрет на сербские автомобильные номера
- 15:23 25.08.2022
- Режим ЧС из-за лесных пожаров ввели в Ухте
- 14:55 25.08.2022
- UBS: Еврозона уже вступила в рецессию
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать