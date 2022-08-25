Южная Корея обновит военные оперативные планы из-за северокорейской угрозы

17:52 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Республики Корея (РК) Юн Сок Ёль заявил о необходимости обновления военных оперативных планов из-за роста угрозы, которую представляет ракетно-ядерная программа КНДР. Об этом в четверг сообщило агентство Ньюс-1.

«Необходимо срочно принять меры по защите жизни населения и его имущества, такие как обновление оперативных планов, в ответ на ракетно-ядерную угрозу Северной Кореи, которая становится все реальнее», — сказал Юн Сок Ёль. По его словам, американо-южнокорейские учения Ulchi Freedom Shield («Ыльчи фридом шилд») проводятся с понедельника по сценарию, который отражает возросшую опасность со стороны Пхеньяна.

Президент в четверг впервые посетил военный бункер в Сеуле, который будет играть роль командного пункта в случае войны. Он рекомендовал военному командованию укрепить возможности для применения американских средств сдерживания и усилить потенциал РК в отражении ядерной и ракетной угрозы со стороны КНДР.