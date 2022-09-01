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МАГАТЭ устанавливает на ЗАЭС постоянное присутствие - Гросси

20:31 01.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) организует постоянное присутствие на Запорожской АЭС. Об этом в четверг заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Мы завершаем долгожданный визит на Запорожскую АЭС. Я только что закончил первый осмотр основных областей, которые мы хотели увидеть в рамках первого посещения объекта. Разумеется, еще многое предстоит сделать. Моя команда остается. И что более важно — мы устанавливаем здесь постоянное присутствие МАГАТЭ», — сказал Гросси в видеообращении, опубликованном на его странице в «Твиттере».

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