МАГАТЭ устанавливает на ЗАЭС постоянное присутствие - Гросси

20:31 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) организует постоянное присутствие на Запорожской АЭС. Об этом в четверг заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Мы завершаем долгожданный визит на Запорожскую АЭС. Я только что закончил первый осмотр основных областей, которые мы хотели увидеть в рамках первого посещения объекта. Разумеется, еще многое предстоит сделать. Моя команда остается. И что более важно — мы устанавливаем здесь постоянное присутствие МАГАТЭ», — сказал Гросси в видеообращении, опубликованном на его странице в «Твиттере».