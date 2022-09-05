Слова Кадырова об отставке «пока не материализовались» - Песков

10:00 Источник: Известия

В Кремле ознакомились с видеообращением главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о том, что он «засиделся» на своем посту и готов покинуть должность. Как заявил 4 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кадыров продолжает руководить субъектом.

«Мы видели эти сообщения. Скажем так, если я правильно понимаю, эти сообщения пока никак не материализовались. По крайней мере мы исходим из того, что он продолжает руководство Чеченской Республикой», — отметил он.

Накануне Кадыров в своем Telegram-канале назвал себя «долгожителем» среди действующих глав субъектов Российской Федерации. Он призвал поддержать его идею уйти в «бессрочный и длинный отпуск». Известия