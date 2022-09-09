Польша может предъявить территориальные претензии к Чехии - СМИ

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В ближайшее время Польша может предъявить территориальные претензии к Чехии, пишет издание Rzeczpospolita. Правительство в Варшаве активизировало действия в этом направлении.

«368,44 гектара — именно столько Прага должна вернуть Варшаве. Речь идет о компенсации невыгодного для Польши раздела польско-чехословацкой границы в 1950-х годах», — говорится в публикации. По словам издания, проблему не могут решить около 30 лет.

С 1992 года вопросом разграничения территории занималась совместная польско-чешская пограничная комиссия, а в 2005 году Прага предложила финансовую компенсацию за земли, на которые претендует Варшава. Однако Польша отвергла эту инициативу. По словам депутата польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Краевского, который лоббирует скорейшее решение вопроса присоединения новых к земель к Польше, это было правильным решением. Lenta.Ru