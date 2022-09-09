Польша может предъявить территориальные претензии к Чехии - СМИ
09:05 09.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В ближайшее время Польша может предъявить территориальные претензии к Чехии, пишет издание Rzeczpospolita. Правительство в Варшаве активизировало действия в этом направлении.
«368,44 гектара — именно столько Прага должна вернуть Варшаве. Речь идет о компенсации невыгодного для Польши раздела польско-чехословацкой границы в 1950-х годах», — говорится в публикации. По словам издания, проблему не могут решить около 30 лет.
С 1992 года вопросом разграничения территории занималась совместная польско-чешская пограничная комиссия, а в 2005 году Прага предложила финансовую компенсацию за земли, на которые претендует Варшава. Однако Польша отвергла эту инициативу. По словам депутата польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Краевского, который лоббирует скорейшее решение вопроса присоединения новых к земель к Польше, это было правильным решением. Lenta.Ru
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