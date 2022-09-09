Карл III будет провозглашен королем Великобритании 10 сентября — The Times

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Карл III будет официально провозглашен новым королем Великобритании в субботу, 10 сентября. Об этом сообщила в пятницу газета «Таймс», хотя ранее сообщалось, что это произойдет на день раньше, в пятницу.

Как говорится в статье, 9 сентября новый король и королева-консорт Камилла вернутся из шотландского замка Балморал, где накануне на 97-году ушла из жизни Елизавета II. Несмотря на то, что формальное провозглашение еще не состоялось, а до коронации пройдут еще несколько месяцев, сын Ее Величества стал королем и главой государства в ту же самую секунду, когда умерла его мать.

Ожидается, что уже во второй половине дня у короля может состояться первая аудиенция с премьер-министром Лиз Трасс. Также у Карла III должна состояться встреча с графом-маршалом, главным церемониймейстером и председателем геральдической палаты Великобритании Эдуардом Фицаланом-Говардом, 18-м герцогом Норфолка. Он занимает эту наследственную должность с 2002 года и несет ответственность за организацию предстоящих похорон. Их дата еще не известна, но, возможно, будет определена как раз на этой встрече.

9 сентября в районе 18:00 (20:00 мск) в эфир должна выйти записанная телевизионная речь Карла III — его первая в новом качестве.