Договор об упрощенном визовом режиме ЕС-РФ прекратит действие с 12 сентября — МИД Австрии

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соглашение об упрощении визового режима между Россией и Евросоюзом может прекратить свое действие в понедельник, 12 сентября. Об этом глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил в интервью газете «Винер Цайтунг», опубликованном в пятницу.

«Это (решение о заморозке соглашения — прим. ТАСС) фактически может вступить в силу уже с понедельника», — сказал дипломат.