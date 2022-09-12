Путин получал доклады о перегруппировке ВС РФ в Харьковской области — Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин получает доклады обо всем, что происходит в ходе специальной военной операции (СВО), в том числе о перегруппировке российских войск. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Разумеется, все, что происходит, любые действия, которые делают военные в ходе специальной военной операции, докладываются верховному главнокомандующему», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, как Путин отреагировал на перегруппировку.

Пресс-секретарь заверил, что «президент находится на постоянной, можно сказать, круглосуточной связи и с министром обороны, и со всеми военачальниками».