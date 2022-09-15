Мэр Собянин: Фармацевтический кластер в Зеленограде заработает почти в полном объеме в 2023 году

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В 2023 году в Зеленограде практически в полную силу начнет работать фармацевтический кластер. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, он появится на площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва». «Часть заводов уже работает, и в следующем году все три завода площадью около 100 тыс. кв. м будут работать почти в полном объеме», - сообщил градоначальник. По его словам, кроме фармацевтического кластера в Зеленограде появится еще более 200 тыс. кв. м технологичных заводов, которые будут работать в таких сферах как микроэлектроника, медицинская промышленность. Все это позволит создать в Зеленограде тысячи новых современных рабочих мест.

Гендиректор ООО «ГЕНЕРИУМ-Некст» Александр Андрюшечкин отмечает, что для его компании крайне важны преимущества, предоставляемые «Технополисом Москва» в Алабушево: «Это и современная инфраструктура промышленного кластера, и удобная логистика, и расположение в центре промышленной агломерации. Кроме того, высокая концентрация подобных высокотехнологичных производств способствуют общему развитию бизнеса».

По словам руководителя отдела компании «С-Терра СиЭсПи» Екатерины Исайкиной, мощности ОЭЗ «Технополис Москва», его современная инфраструктура и помещения, позволили достичь хороших результатов в новых экономических условиях.

Как отмечает гендиректор компании «АМЕДАРТ» Андрей Колокольцов, важное преимущество работы на площадке «Алабушево» - возможность внутренней коммуникации с другими компаниями-резидентами. «Возможности, которые предоставляет технополис – это не только измеримые для предприятия экономические показатели по снижению налоговой нагрузки, удобное месторасположение, наличие необходимой инфраструктуры и достаточных мощностей, но также люди и компании, которые нас окружают, - говорит Колокольцов. - На совместных встречах, которые регулярно проводит технополис, привлекая и представителей банков, и инвестиционных фондов, и чиновников мэрии Москвы у нас всегда есть возможность встретиться и пообщаться, обсудить текущие вопросы и узнать о тех возможностях и мерах поддержки, которые предлагаются сегодня резидентам. В текущих условиях такая эффективная внутренняя коммуникация позволяет оперативно находить решения и новые формы сотрудничества между компаниями». По его словам, московские власти активно помогают резидентам, субсидируя закупки оборудования, технологий, выдавая льготные кредиты. «Все эти меры дают нам возможность продолжать вкладывать средства в новые разработки лекарств, вносить свой посильный вклад в обеспечение лекарственной безопасности РФ. Мы хотим вывести на рынок современные эффективные лекарственные средства российского производства, существенно снизив их стоимость, что даст возможность большему количеству пациентов получать необходимую терапию качественными лекарствами нового поколения", - говорит представитель компании.