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НОВОСТИ

Сбербанк откроет первый офис исламского финансирования

15:42 16.09.2022

До конца текущего года Сбер откроет первый офис партнерского финансирования в городе Казань. Об этом заявил старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев в рамках четвертого ежегодного Российского исламского экономического форума, который проводится в городе Каспийске Республики Дагестан.

Офис будет обслуживать розничных и корпоративных клиентов. На банковской полке будут представлены продукты партнерского финансирования: мудараба (аналог доверительного управления активами), халяльные инвестиционные инструменты, торговое финансирование, банковская гарантия, платежные и текущие счета, а также расчетно-кассовое обслуживание и другие.

По результатам работы пилотного офиса Сбер примет решение о тиражировании проекта и открытии новых точек.

«На территории Татарстана проживает более 1,5 млн мусульман и присутствует постоянно растущий спрос на продукты исламского финансирования, – отметил Олег Ганеев. – В результате анализа потребительского спроса, мы решили открыть первый офис партнерского финансирования в Казани. Уверен, что он станет одним из самых популярных офисов Сбера в Татарстане, а жители республики – его первыми клиентами».

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